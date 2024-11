Genovatoday.it - Diodato in concerto al Politeama Genovese: live con tutti i più grandi successi

Nuovo tourper, dopo la tournée nei principali festival italiani nell’estate 2023 e deiinternazionali in Europa, in America e in Cina. Il vincitore di Sanremo 2020 è tornato durante l'autunno nei più prestigiosi teatri italiani con 16 appuntamentiper un viaggio musicale.