Lidentita.it - Dentista in Albania o Turchia? “Occhio a offerte super, si rischia calvario”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Basta andare online, su un motore di ricerca qualunque per cercare unlow cost, e fra le 'query' più frequenti sul fronte odontoiatrico c'è "Rifarsi i denti in, recensioni", o la stessa formula con destinazione diversa. "Il turismo dentale più storico è verso l', la, ma altre mete sono anche .in? “, si” L'Identità.