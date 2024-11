Forlitoday.it - De Pascale: "Il voto degli alluvionati? Hanno solo il mio rispetto"

Leggi su Forlitoday.it

"Chi è stato colpito dall'alluvione può aver votato per chi vuole che hail mioe il mio impegno per dargli delle risposte". A garantirlo è il neopresidente dell'Emilia-Romagna, Michele de, arrivato in Regione nel tardo pomeriggio di lunedì per celebrare il suo successo.