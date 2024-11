Quotidiano.net - Danimarca, accordo per tassa sulle emissioni in agricoltura

Il governo danese ha annunciato che una larga maggioranza di partiti in parlamento ha raggiunto unpolitico perre dal 2030 ledi gas serra del settore agricolo, con l'obiettivo di tagliarle del 70%. L'dovrà essere tradotto in legge, e i tempi non sono stati ancora fissati. Lo rende noto il network ambientalista Gscc con un comunicato. Il settore agricolo nazionale produce circa il 40% dellenazionali al 2030. L'imposta, unica nel suo genere, è sostenuta dalle organizzazioni del settore agricolo, dalle ong per la tutela della natura e dai sindacati, che hanno negoziato per mesi per creare untripartito con il governo. Sulla base di queste raccomandazioni, una maggioranza schiacciante di sette partiti della politica danese, dai Verdi ai Conservatori, ha dato il proprio sostegno in parlamento.