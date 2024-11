Anconatoday.it - "Curiosando" torna con l'appuntamento di novembre: il mercatino di vintage ed antiquariato si sposta lungo il viale

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Anconaa ospitare un evento dedicato agli amanti dele dell': il”, dopo il.passaggio in Piazza Cavour in occasione dell’ultimo week-end di ottobre, siindella Vittoria per un fine settimana all'insegna della scoperta e della.