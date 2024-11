Today.it - Crolla l'affluenza in Emilia-Romagna, in Umbria -12 per cento

Leggi su Today.it

I dati provvisori sull'confermano un netto calo anche nelle due regioni che sono andate al voto ieri e oggi. Inè andato a votare meno di un elettore su due, con l'asticella che si ferma a 45 per. Meglio in, dove la sfida è aperta, dove ha votato il 53 per.