Correggio, in cella dopo condanna per violenza sessuale

(Reggio Emilia), 18 novembre 2024 - Nel 2018, a San Martino in Rio, aveva commessonei confronti della ex compagna. Non accettando la fine della relazione sentimentale durata otto anni, aveva manifestato un atteggiamento persecutorio verso la donna, fino ad arrivare a unaaver atteso la donna che uscisse di casa, con il pretesto di parlarle, l’aveva portata a casa e, minacciandola con un coltello, l’aveva costretta ad un rapporto, scattandole delle foto con il telefonino, minacciando poi di divulgare quelle immagini. La denuncia presentata ai carabinieri aveva permesso di raccogliere elementi sufficienti al rinvio a giudizio. Nel luglio 2022 in tribunale a Reggio la sentenza di, confermata anche in appello lo scorso 8 novembre, con la sentenza a tre anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.