Correa via dall'Inter? Il Torino sonda un'alternativa. Le ultime

Joaquinpotrebbe lasciare l’Inter nella finestra invernale di calciomercato. Il, la squadra al momento più interessata al suo profilo, sta guardando anche ad altre alternative.IL PUNTO – Joaquinrappresenta uno dei pochi, se non l’unico, calciatore che l’Inter potrebbe sacrificare nella sessione invernale di calciomercato. Il calciatore argentino, infatti, rappresenta la quinta scelta nel reparto offensivo dei nerazzurri, rappresentando l’alternativa di Marko Arnautovi? e Mehdi Taremi, a loro volta le alternative di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per questo motivo, non rientrando neanche nella lista Champions stilata da Simone Inzaghi per la fase a “girone unico”, il classe 1994 potrebbe essere destinato a partire a gennaio.tra Inter e? Lo scenarioLA SITUAZIONE –è sul taccuino delin vista della possibilità di prendere il posto dell’infortunato Duvan Zapata, infortunato fino al termine della stagione.