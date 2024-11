Genovatoday.it - Coppia a spasso con il cane deruba un passante, l'animale usato come diversivo

Doppio arresto della polizia in corso Buenos Aires. In manette un uomo di 45 anni e una donna di 39, per furto aggravato in concorso in flagranza di reato.Domenica 17 novembre, intorno alle ore 22:30, le volanti sono state inviate sul posto dalla sala operativa. Un cittadino aveva telefonato.