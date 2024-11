Coppa del Mondo le gare del week end | il fioretto a Tunisi e la spada a Vancouver

Leggi su Ilfaroonline.it

Il debutto dele la seconda uscita per la, con complessivamente 48 azzurri pronti a salire in pedana. Da giovedì 21 a domenica 24 novembre la scherma italiana sarà impegnata traa e Canada in un lungoend didelche vedrà fiorettiste e fiorettisti del Commissario tecnico Stefano Cerioni all’esordio nel nuovo quadriennio olimpico, mentre le spadiste e gli spadisti guidati dal CT Dario Chiadò proveranno a confermare le eccellenti indicazioni arrivate dal battesimo stagionale vissuto a inizio mese nelle tappe di Fujairah e Berna.Trasferta aper ilfemminile e maschile: giovedì 21 e venerdì 22 novembre spazio a gironi e turni preliminari prima per le donne e poi per gli uomini; sabato 23 il clou con i tabelloni principali delle dueindividuali sino alle fasi finali previste dalle ore 17.