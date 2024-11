Oasport.it - Coppa Davis 2024, la Spagna affronta l’Olanda da favorita. Nadal schierato in singolare?

L’ultima settimana di grande tennis è arrivata. Dopo il grande successo di Jannik Sinner alle ATP Finals, ci si sposta sul cemento di Malaga per la fase finale della, con l’Italia che vuole difendere il successo dello scorso anno. Ad inaugurare la competizione saranno i padroni di casa della, che affronterannonel quarto di finale della parte bassa del tabellone.Almeno sulla carta il pronostico appare davvero chiuso. Innanzitutto gli iberici hanno Carlos Alcaraz: nonostante insia apparso abbastanza lontano dalla sua miglior versione, lasciandosi andare anche a più di uno scatto d’ira, rimane il suo estremo talento e in un incrocio contro Tallon Griekspoor, giocatore solido ma senza quei picchi di qualità, rimane comunque il favorito; in fondo contro il neerlandese ci ha perso solo una volta, nelle qualificazioni dell’Open Sud De France 2021 a nemmeno 18 anni, ormai una vita fa.