Coppa Davis 2024 i convocati definitivi di tutte le nazionali per le Finals Assente Zverev c’è Fritz

Dopo la prima fase a gironi, disputata nel mese di settembre, la seconda fase ad eliminazione diretta delle Finali delladi tennis andranno in scena da martedì 19 a domenica 24 novembre: i capitani delle ottoqualificate per i quarti hanno potuto convocare 5 atleti per la manifestazione.Le scelte di Filippo Volandri sono state definite ieri: il capitano dell’Italia ha chiamato Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Inamovibile il numero 1 del mondo, il posto da secondo singolarista se lo contenderanno Musetti e Berrettini, infine è rodatissima la coppia di doppio Bolelli/Vavassori.Tra le liste diramate dai capitani delle altrespicca l’assenza nella Germania del numero 2 del mondo, Alexander, mentre la Spagna potrà contare su Carlos Alcaraz ed assisterà in casa, a Malaga, all’ultimo torneo della carriera di Rafael Nadal.