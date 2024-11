Lanazione.it - Controlli in centro. Raffica di denunce

Servizio ad "Alto impatto" dei carabinieri di Pontedera per la prevenzione e la repressione dei reati predatori e dei reati in materia di sostanze stupefacenti nelcittadino, dalla stazione ferroviaria fino a Corso Matteotti. Il servizio ha visto coinvolte numerose pattuglie. Un’operazione che ha permesso di ottenere – si apprende – risultati significativi. E’ stato denunciato in stato di libertà un soggetto, con precedenti di polizia, per furto di generi vari all’interno di un esercizio commerciale della zona per un valore di 130 euro: la merce interamente recuperata è stata restituita agli aventi diritto. Denuncia anche per un uomo di nazionalità extracomunitaria, con precedenti di polizia: nel corso del servizio è stato sottoposto a controllo alla guida della propria autovettura, e in questo contesto a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 4,5 grammi di hashish, e della somma in contanti di di mille euro.