Inter-news.it - Condò: «Inter unica in un aspetto, Inzaghi innovatore!»

Analizzando il modo di giocare delle squadre nel campionato di Serie A, a Sky Sport il giornalista Paolosottolinea unin cui l’. E per iul quale Simoneè un– Tanti i modi di giocare delle squadre in Serie A. E tante giocano con il 3-5-2, proprio come l’. Secondo Paolo, però, nel modo di giocare della squadra nerazzurra c’è unche non si vede nelle altre squadre. E i protagonisti sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram che agiscono di fatto come due vere e proprie punte centrali. Il giornalista spiega così il motivo per il quale, secondo lui, Simoneè proprio, per certi versi, un: «Se si esclude l’che gioca con due punte centrali – e in questoè stato un– tutte le altre giocano con un solo attaccante centrale con una seconda punta o esterni a supporto.