Pisatoday.it - Concerto benefico 'Voglio gridare amore' a San Giuliano Terme

Leggi su Pisatoday.it

BLUESUGAR Zucchero Tribute Band e Associazione Culturale Artemide presentano l’evento “, dieci anni di live un dono per AISM” in programma per il prossimo 23 novembre presso il Pala Todisco di Sanalle ore 21:00.Gli amanti della musica e della beneficenza.