Genovatoday.it - Con un tubo di metallo tenta il colpo alle casse automatiche, poi lo lancia contro i poliziotti

Leggi su Genovatoday.it

Intervento della polizia, domenica intorno7:30 del mattino, in via della Marina: un 40enne genovese, con svariati precedenti, è stato arrestato perto furto aggravato. Gli agenti di una volante sono accorsi in zona in soccorso di un addetto alla vigilanza del parcheggio pubblico.