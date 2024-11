Laverita.info - Compagni, dalle toghe andateci per Arcuri e Conte

Leggi su Laverita.info

Ho atteso qualche giorno, aspettando che il leader dei Verdi presentasse un esposto per danno erariale. Invece Angelo Bonelli, sempre pronto a rivolgersi alla magistratura contabile per qualsiasi cosa, che sia un viaggio dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano o uno per portare in Albania dei migranti «salvati» in mare, questa volta non ha fiatato.