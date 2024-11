Iltempo.it - Colpo grosso al comitato elettorale di Proietti: cosa portano via i ladri

Leggi su Iltempo.it

aldella candidata del centrosinistra per le regionali in Umbria, Stefania. Un furto è avvenuto nella prima mattina di oggi. Isono entrati negli spazi di via Mario Angeloni, zona stazione, secondo quanto riferito dallo staff della candidata, e si sono impossessati di due televisori, due computer, microfono e cassa. Indagano Carabinieri e Digos. Qui la candidata seguirà lo spoglio delle schede. Avrebbero forzato una porta nel piano interrato di via Mario Angeloni 75 iche si sono introdotti neldi Stefania, candidata per il centrosinistra alle Regionali. Sono stati rubati un televisore da 75 pollici (non due come inizialmente riportato), due pc di ultima generazione, una cassa audio con microfoni. Sporta immediata denuncia.