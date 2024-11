Lanazione.it - Colletta alimentare. Boom di donazioni

Leggi su Lanazione.it

diper la giornata nazionale della "", andata in scena nella giornata di sabato, con oltre 13 tonnellate di prodotti alimentari donati e pronti a essere destinate alle attività sociali del volontariato. L’iniziativa è stata promossa dal Bancoe coordinata, da un punto di vista logistico, dall’associazione di volontariato "Il Germoglio". Sono stati raccolti prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e anche pasta, biscotti, latte, zucchero e farina. Il risultato è stato importante: 13.248 chili di prodotti sono stati raccolti e nei prossimi giorni saranno suddivisi tra le associazioni impegnate nell’aiuto alle persone in difficoltà. "Un ringraziamento a tutti i volontari che si sono impegnati nel corso della giornata – si legge in una nota dell’associazione ’Il Germoglio’ –, alle direzioni e a tutto il personale dei punti vendita coinvolti per la collaborazione e a tutte le persone che hanno deciso di donare".