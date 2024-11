Romadailynews.it - Cina: veicolo Tianzhou-7 per trasporto merci rientra nell’atmosfera

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 18 nov – (Xinhua) – Ilcinese-7 per ildie’toin modo controllato alle 21:25 (ora di Pechino) di ieri sera, secondo la China Manned Space Agency (CMSA). La maggior parte dei componenti delspaziale e’ bruciata durante il rientro e una piccola quantita’ di detriti e’ caduta nelle acque sicure previste. Il-7 si e’ separato dalla combinazione della stazione spaziale Tiangong in orbita il 10 novembre e ha rilasciato con successo un satellite per la divulgazione scientifica durante il suo volo indipendente. Lanciato il 17 gennaio 2024 dal Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia meridionale insulare di Hainan, il-7 e’ stato caricato con materiali come rifornimenti per gli astronauti, propellenti e dispositivi per applicazioni ed esperimenti, secondo la CMSA.