Cina: in servizio prima nave per perforazione oceanica in acque profonde

Pechino, 18 nov – (Xinhua) – La Meng Xiang, laimbarcazione cinese per lain, progettata e costruita a livello nazionale, con una profondita’ massima didi 11 chilometri, ieri e’ stata ufficialmente messa in funzione nella metropoli meridionale cinese di Guangzhou, segnando un progresso significativo per arrivare dove l’umanita’ non si e’ mai avventurata. Agenzia Xinhua