Ciao Sono Vale da artista di strada a Sanremo Giovani 2024 | La musica mi ha salvato la vita

Milano, 18 novembrepiù che un nome d’arte sembra una dichiarazione: “Questaio”.ntina Fusarri, nata a Lovere in provincia di Bergamo ma giramondo per vocazione, approda sul palco dicon la canzone ‘Una nuvola mi copre’ dopo un lungo e tortuoso percorso., ecco i primi tre semifinalistintina, come stai vivendo l’attesa per? “felicissima di esserci arrivata. Mipreparata alla grande, però sto vivendo tante sensazioni: è un momento che ho sempre sognato e ora sta arrivando. Provo un mix di sensazioni”. Quando ha scoperto di essere un’? “È stato molto naturale. Quando avevo 16 anni ho cambiato tre scuole e alla fine ho lasciato gli studi. Non riuscivo a capire cosa volessi fare nella