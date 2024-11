Agi.it - Chiuse le urne. Centrosinistra avanti in Emilia-Romagna, Umbria sul filo di lana

AGI -leper le elezioni regionali in Emila, dove la partita tra la governatrice uscente Donatella Tesei, esponente del centrodestra, e la sfidante di, Stefania Proietti, appare suldi: la prima è data dagli exit poll tra il 46,5% e il 50,5%, la seconda tra il 46% e il 50%. Nella storica roccaforte rossa, invece, il candidato del 'campo largo', Michele De Pascale (dato tra il 53% e il 57%), è nettamentesu Elena Ugolini, candidata di centrodestra, data tra il 39% e il 43%. È stata la seconda e ultima giornata di votazione per 4,6 milioni di cittadini e l'affluenza è apparsa in netto calo, con un dato parziale pari al 44,5% ine al 52,4% in. Inquattro sono i candidati per la presidenza: Michele de Pascale, sostenuto da unampio che comprende anche il Movimento 5 Stelle e i renziani inseriti nel listino dei 'civici'; Elena Ugolini, candidata civica sostenuta da tutto il centrodestra; Luca Teodori per la lista no-vax Lealtà, Coerenza e Verità e infine Federico Serra, in corso con una lista che rappresenta Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito comunista.