Calcionews24.com - Charpentier: «Mai avuto dubbi sul Parma, con Pecchia è cambiato questo…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Gabriel, attaccante francese del, sulla sua crescita con il club neopromosso in Serie A. I dettagli Gabrielha parlato della sua avventura ala La Gazzetta di. PERMANENZA A– «Li ringrazio, all’inizio è stata dura per via degli infortuni ma loro hanno creduto in me .