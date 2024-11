Lanazione.it - Cesara contro Cesare, la lite dei fratelli Buonamici finisce in tribunale

Firenze, 18 novembre 2024 – L'imprenditore olearioa Fiesole (Firenze) è stato rinviato a giudizio dal gip Agnese Di Girolamo con l'accusa di stalking perché avrebbe perseguitato la sorella, giornalista televisiva, e il marito Joshua Kalman. Il processo si aprirà il 2 ottobre 2025. Molestie e atti di prevaricazione sarebbero iniziati nel 2020, secondo la procura, a seguito di divergenze per la gestione della proprietà sulle colline di Fiesole, che è cointestata, in parte ai due, in parte in esclusiva, comprendente la villa, l'uliveto e l'azienda agricola. A far partire le indagini una denuncia della giornalista, che è assistita dall'avvocatessa Elisa Baldocci. Numerosi gli episodi contestati., difeso dall'avvocato Massimo Megli, avrebbe deviato le telecamere dell'azienda sull'abitazione dove la sorella abita con il marito, allo scopo di spiarla, secondo l'accusa.