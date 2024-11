Casertanews.it - Cerca di entrare in un'abitazione per rubare ma fugge a mani vuote

Leggi su Casertanews.it

Malviventi in azione a San Prisco. Una banda di ladri è stata segnalata in via Sorrento a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta di colore nero. Secondo quanto riferito dai cittadini e ripreso da una telecamera, uno dei malintenzionati, con il volto parzialmente coperto da un cappellino e da una.