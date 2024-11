Liberoquotidiano.it - Centroal-Cial, riciclo alluminio grande risorsa da difendere

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “L'Italia, Paese leader delin Europa, vive un paradosso proprio sul materiale riciclabile al 100 per cento e infinite volte, l'. Non sono infatti disponibili quantità sufficienti di rottami. Abbiamo, cioè, una capacità disottoutilizzata”. Lo hanno affermato il presidente di Assomet-, Danilo Amigoni, e il direttore generale di, Stefano Stellini, in una conferenza stampa alla Camera. “La ragione - ha spiegato Amigoni - è che in quantità crescente (a livello Ue 1,4 mln t nel 2023, +13% su base annua) i rottami divengono accaparrati sul mercato da Paesi del Far East, dove vengono lavorati con bassi standard ambientali e tramite sussidi che danneggiano l'Europa e, al suo interno, in modo particolarmente grave, l'Italia.