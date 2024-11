Lapresse.it - Caso Cecchettin, Valditara: “Aumento violenze legato anche a immigrazione illegale”

“Occorre non far finta di non vedere che l’incremento dei fenomeni di violenza sessuale èa forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una. Non si può accettare la cultura della violenza”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, nel videomessaggio inviato in occasione della presentazione alla Camera della Fondazione Giulia. Per quanto riguarda i femminicidi, ha sottolineato, “ci sono dei rischi nuovi, la diffusione ad esempio di pratiche che offendono la dignità della donna. Da questo punto di vista deve essere chiara a ogni nuovo venuto, a tutti coloro che vogliono vivere con noi, la portata della nostra Costituzione, che non ammette discriminazioni fondate sul sesso”.Violenza donne,: “Lotta al patriarcato è visione ideologica”“Quando una donna viene offesa o addirittura uccisa è la stessa civiltà a essere offesa e la stessa civiltà a venire negata.