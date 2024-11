Sbircialanotizia.it - Carolina Marconi, la paura per lo screening oncologico: “Non date mai per scontato il valore della vita”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'ex gieffina ha condiviso sui social ladi sottoporsi alloDopo il tumore al seno laper i controlli di routine non l'abbandona mai. "Non mi abituerò mai a questi controlli, ma so che sono necessari", ha scritto, ex concorrente del Grande Fratello, in un lungo post condiviso sul .