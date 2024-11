Laverita.info - Caro Librandi, lei vanta più partiti che voti

Gianfranco, le scrivo per ringraziarla della sua coerenza. Qualche tempo fa, quando era nel Pd, disse: «Mi sono reso conto di essere sempre stato di sinistra». Per questo, si capisce, è appena entrato in un partito di centrodestra.