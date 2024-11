Ravennatoday.it - Candidati al Consiglio regionale: Proni e Bosi per il Pd, Ferrero per FdI

Leggi su Ravennatoday.it

Ormai delineata anche la situazione per ial. Tre i posti certi per idella provincia di Ravenna. Probabilmente due di questi andranno al centrosinistra e uno al centrodestra, ma la certezza si potrà avere solo al termine dello scrutinio in tutta la Regione.