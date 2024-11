Liberoquotidiano.it - California, piper precipita a Los Angeles: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite a bordo di un aereo monomotore che si è schiantato domenica vicino alla pista di accelerazione di Pomona, a circa 50 chilometri a est del centro di Los, dove i fan erano riuniti per le finali di un evento sportivo. Almeno due veicoli parcheggiati a terra sono stati colpiti. L'incidente è avvenuto mentre l'aereo stava tentando di atterrare al vicino aeroporto di Brackett Field, secondo un comunicato pubblicato dalla National Hot Rod Association. Quattro persone erano a bordo dell'aereo. Tre di loro sono state ricoverate in ospedale, due in condizioni serie, ha dichiarato al LosTimes il capitano dei vigili del fuoco della contea.