Calderone, 'margini per evitare sciopero ci sono sempre'

"Io credo che i" perlogenerale del prossimo 29 novembre, "così come emerso anche al tavolo che abbiamo tenuto a Palazzo Chigi con le parti sociali, ci siano". Lo dice la ministra del Lavoro, Marinaa margine del Forum delle relazioni industriali in Assolombarda. Secondo la"ci deve essere anche ovviamente grande attenzione a gestire questi momenti con buon senso e, soprattutto, anche attenzione ad abbassare i toni e non alimentare polemiche che poi posessere strumentalizzate". Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sottolinea che "l'espressione rivolta sociale non è eccessiva. L'invito, come dice la parola stessa, è quello di non voltarsi da un'altra parte, è l'invito ad ogni singola persona a organizzarsi insieme ad altri per cambiare questa situazione.