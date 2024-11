Bronzetti-Linette oggi in tv | orario canale e diretta streaming Italia-Polonia BJK Cup Finals 2024 BOZZA

Leggi su Sportface.it

Luciaaffronterà Magdanel primo match di singolare tra, match valido per le semifinali delle BJK Cup. Molto di questa sfida tra la squadra azzurra e quella polacca passa da questo singolare. La tennista romagnola è stata scelta quest’da Tathiana Garbin al posto di Elisabetta Cocciaretto dopo la sconfitta di quest’ultima nel match contro Shibahara nei quarti di finale. In questo caso la nostra non parte con i favori del pronostico, e non è detto che sia un male. Un match da giocare più con meno pressione potrebbe esserle d’aiuto.SEGUI IL LIVETABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITELa sfida traandrà in scena, lunedì 18 novembre, come primo match a partire dalle ore 17:00. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky).