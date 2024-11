Frosinonetoday.it - Broccostella, "Brocco diVino"

Leggi su Frosinonetoday.it

A San Martino tra Castagne e Vino. Sabato 23 e domenica 24 novembre in Via Massima Pirazzini e in Piazza Giovanni Paolo II, a, in provincia di Frosinone, si terràche oltre ad offrire spettacoli musicali, intrattenimento per bambini, presenta anche una ricca offerta.