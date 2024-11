Borsa | Europa in ordine sparso timori sui tassi Milano -16%

Quotidiano.net - Borsa: Europa in ordine sparso, timori sui tassi, Milano -1,6%

Si muovono inle principali borse europee nella prima seduta di una settimana non particolarmente ricca di appuntamenti macroeconomici.(Ftse Mib -1,6%) è la peggiore, poco mosse Francoforte (-0,06%) e Parigi (-0,04%), in lieve rialzo Madrid (+0,1%) e Londra (+0,14%). Contrastati i future Usa, con i contratti sul Dow Jones in calo e quelli sul Nasdaq in rialzo, in assenza di dati rilevanti. Tra gli investitori prevale un clima di incertezza dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha detto di non avere fretta di abbassare i, mentre il vicepresidente della Bce Luis de Guindos vede prospettive di crescita "offuscate" per l'Eurozona con un aumento del rischio di "eventi inattesi". In calo il greggio Wti -0,45% a 66,72 dollari al barile) e il gas (-1,17% a 46,01 euro al MWh), mentre sale l'oro (+0,83% a 2.