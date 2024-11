Borsa | effetto cedole a Milano -185% frenano Stm ed Enel

Quotidiano.net - Borsa: effetto cedole a Milano (-1,85%), frenano Stm ed Enel

in Piazza Affari, dove vengono per questo rettificati i prezzi di 10 società dell'indice Ftse Mib, che cede a metà seduta l'1,85% a 33.562 punti. Sale a 121,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 6,4 punti al 3,61%, contro i 4,7 punti in più di quello tedesco al 2,4%. Stacca il dividendo Banco Bpm (+2,53%), sotto i riflettori dallo scorso 13 novembre, quando ha rilevato il 5% di Mps (+0,93%) nell'ambito del collocamento accelerato del 15% da parte del Tesoro. In luce anche Bper (+2,46%) e Popolare Sondrio (+0,93%). Viene rettificato per la cedola il prezzo di Mediolanum (+0,52%), Intesa (+0,35%), Mediobanca (-0,07%), Unicredit (-0,11%), Poste (-0,1%), Recordati (-0,89%), Eni (-0,38%), Terna (-0,51%) e Tenaris (+0,34%). Cedono Stm (-2%) e Interpump (-1,59%) quest'ultima dopo il balzo segnato lo scorso 14 novembre a seguito dei conti.