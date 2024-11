Lanazione.it - Blatte vive e morte in una macelleria in centro a Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 18 novembre 2024 – Per il ritrovamento diin unadi, sono scattate la sospensione temporanea dell'attività e una multa da 3.000 euro all'esito di un controllo dei carabinieri del Nas. Il negozio è in via de' Neri, in. I militari hanno scoperto insetti vivi e morti nei locali della, situata in una via ad alto passaggio di turisti, tra Palazzo Vecchio, gli Uffizi e verso la basilica di Santa Croce. Sempre aci sono stati la multa da 6.500 euro e la sospensione temporanea dell'attività imprenditoriale disposte dai carabinieri del Nucleo presso l'ispettorato del lavoro e del Nas anche per un supermercato in via Ponte alle Mosse, in questo caso per violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Risultano l'assenza del Documento Valutazione rischi e la mancata formazione dei lavoratori.