Blackshape vola con il Gabrièl dalla Puglia a Air Expo Abu Dhabi

, società aeronautica pugliese fondata a Monopoli, parte di Angel Holding, presenta all'AirAbu, dal 19 a 21 novembre il Gabriél BK160-200, "un velivolo avanzato e versatile - viene evidenziato -, simbolo dell'eccellenza italiana e dell'innovazione tecnologica". Il biposto ha percorso oltre 4000 chilomteri dall'Italia verso gli Emirati Arabi Uniti, pilotato dal capo pilota dell'azienda, "a simboleggiare l'ambizione e lo spirito pionieristico che caratterizzano" e come "dimostrazione concreta delle prestazioni e dell'affidabilità dell'aereo su lunghe distanze". "Siamo entusiasti di esporre per la prima volta a questo evento il Gabriél BK160-200 e di far apprezzare, in una Region che premia da sempre l'avanguardia e l'innovazione tecnologica, la nostra ingegneria e capacità produttiva d'eccellenza", commenta il ceo di, Niccolò Chierroni: "Questa partecipazione rappresenta una tappa strategica per rafforzare la nostra posizione nei mercati internazionali e posizionare sempre più il Gabriel di, con le sue evoluzioni alle quali stiamo già lavorando, quale piattaforma di riferimento per il training aeronautico nel segmento primary/basic" E' un velivolo biposto in tandem interamente in composito, dotato di motore a pistoni e carrello retrattile, completamente certificato sia da Easa che da Faa, ideale per versalità - evidenzia l'azienda - come addestratore di volo di base per piloti civili e militari, oltre che per l'utilizzo in ambito privato e ricreativo.