Fanpage.it - Bimbo di 7 anni ingoia pila a bottone in casa ma riesce a comunicarlo, operato d’urgenza e salvato

L’episodio è avvenuto in Toscana a poche ore dalla morte della piccola di 18 mesi proprio per le conseguenze dell’ingerimento di una. Decisivo in questo caso l’intervento tempestivo dei medici dopo che il piccolo, residente a Grosseto, è riuscito a comunicare l’accaduto ai genitori.