Billie Jean King Cup 2024: Italia-Polonia, gli accoppiamenti. Bronzetti in apertura, poi c'è Paolini-Swiatek

Sono stati ufficialmente rivelati i singolari di, semifinale diCup. In campo a Malaga ci si va per arrivare alla fine, dove domani la vincitrice sfiderà alternativamente Gran Bretagna o Slovacchia.Motivo principale d’interesse era quello del primo singolare, in cui sono state effettuate le scelte forse più attese stanti i dati a disposizione. Lamanda in campo Magda Linette, a riposo nei quarti perché veniva da quasi quattro ore con la spagnola Sara Sorribes Tormo, mentre l’cambia strada, con Tathiana Garbin che sceglie Lucia(autrice peraltro di una valida parte finale di stagione sul veloce) al posto di Elisabetta Cocciaretto. Precedenti 1-0 per Linette (United Cup 2023, finì 6-1 6-2, ma da allora molto è cambiato).Il secondo match è però il più atteso, perché non c’è ombra di dubbio che sia quello di maggior spicco di tutte le Finals.