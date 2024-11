Cataniatoday.it - Belpasso, il sindaco nomina tre consiglieri delegati: "Lavoro di squadra per migliorare l'attività amministrativa"

Leggi su Cataniatoday.it

Per farsi coadiuvare nell’, ildi, Carlo Caputo, hato trecomunali come, scegliendo loro per le esperienze consolidate all’interno di alcuni settori particolari.Si tratta di: Giuseppe Cariola (insegnante)to consigliere.