Bellucci, 'lo Stato non basta a sé stesso, alleanza tra istituzioni, privato-sociale e privato'

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Il ruolo delle Pro Loco è fondamentale per dare vita a quei valori di libertà, di partecipazione e di solidarietà di cui l'Italia è un esempio a livello europeo e internazionale. Abbiamo un mondo del terzo settore che si mette in cammino ogni giorno per esaltare la bellezza della nostra Italia e per .L'articolo, ‘lonona sétra’ proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.