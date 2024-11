Ilfattoquotidiano.it - Bayern Monaco femminile, Mala Grohs ha un tumore: il club le rinnova il contratto al 2026

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un gesto degno di nota quello delche ha dimostrato la propria vicinanza a Maria Luisa, portiere della formazionedei bavaresi e della nazionale tedesca. Alla calciatrice 23enne è stato diagnosticato unmaligno che la renderà indisponibile per un tempo indeterminato. La società, tramite un comunicato ufficiale, ha promesso che “si concentrerà completamente sulla sua guarigione“. Una prima dimostrazione? Il rinnovo delfino al 30 giugno.“Lattia è una sfida che non mi aspettavo di dover affrontare. Ma con l’aiuto di tutti sono certa che la supererò e guarirò completamente. Sono in ottime mani con i dottori qui ae posso assolutamente contare sul supporto della mia squadra e del”, ha dichiarato la stessa calciatrice in un video pubblicato sui propri canali social dal