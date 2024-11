Unlimitednews.it - Bat lancia la prima edizione del “Growth Summit”, maratona digitale internazionale su innovazione e personalizzazione

TRIESTE (ITALPRESS) – Si aprirà domani martedì 19 novembre ladel “”, una vera e propria “” di tre giorni promossa e organizzata dalHub di BAT, centro di eccellenza di accelerazione e trasformazioneper le nuove categorie (tabacco riscaldato, sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina) per l’area più trasformativa ed importante del Gruppo che comprende Europa, America Latina e Canada, per lo sviluppo delle nuove categorie. L’iniziativa vedrà arrivare a Trieste tutti i responsabili e team digitali di BAT delle varie regioni, insieme ad altri professionisti di partner tecnologici premium e brand di industry adiacenti a BAT, tra aziende tecnologiche e società di consulenza, piattaforme retail media, inclusi colossi del marketplace e quick-commerce, per complessivi 40 partecipanti, cui si aggiungeranno altri professionisti, collegati online.