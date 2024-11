Sport.quotidiano.net - Basket. Successo da brividi. I Legends di potenza. Monsummano battuto

Leggi su Sport.quotidiano.net

CARRARA 7367CARRARA: Fontanelli 20, Canciello 19, Tongiani 13 (nella foto), Benfatto 7, Borghini 6, Diamanti L. 6, Leonardi 2, Viola.: Cantrè 8, Foschi 15, Soriani 13, Arrabito 10, Ponzo 7, Covino 2, Parlanti, Tonfoni, Mema, Zaccagna 2, Boccardo, Foschi 10. Parziali: 18-17, 31-46, 51-58 Arbitri: Pucciarelli di Cascina e Sbaragli di Siena CARRARA – Rischia, si riprende e vince. Partita da brivido per i gialloviola di Antonio Fiorani che nella ottava giornata della divisione regionale 1, seppure in formazione rimaneggiata tornano al. Primo tempino equilibrato (+1 per i carraresi) ma i padroni di casa crollano inaspettatamente nella seconda frazione (parziale 13-29) con la difesa che fa acqua da tutte le parti. All’intervallo lungo il tabellone segna un pesante -15 ma nella seconda parte i carraresi hanno la forza e la lucidità di reagire: prima portano lo svantaggio a una cifra (-7) all’ultimo intervallo (parziale 20-12), mentre nell’ultimo quarto continuano a gonfiare la retina mentre chiudono la difesa (solo 9 punti concessi), così che, nonostante la panchina corta, alla sirena il +6 segna la fine di un incubo.