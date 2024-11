Sport.quotidiano.net - Basket, sconfortante sconfitta interna per la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 18 novembre 2024 – Preoccupante passo falso della IES Sport, opposta in casa al fanalino di coda La Cisa Service Pontremolese, che al palasport di Via Andreano ha colto i suoi primi due punti in campionato, nella sesta giornata di2. Gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno le attenuanti di assenze pesanti per problemi fisici, ma ciò non deve creare alibi a Fruzza e compagni che, nonostante la presenza in campo di atleti con esperienze di serie superiore, per la seconda volta consecutiva, hanno visto nel giovane Michele Argamante (classe 2006), che ha esordito in categoria la settimana scorsa, uno dei giocatori più autorevoli e prolifici. LA CRONACA – Con assenze importanti come Lazzeri, Bonasera e Villani, per infortunio e malattia, i biancocelesti sono partiti con il freno tirato e con basse percentuali in attacco, concedendo troppi secondi tiri agli avversari: ne sono scaturiti due quarti molto deficitari, chiusi in svantaggio rispettivamente di 13 e di 10 lunghezze.