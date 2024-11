Oasport.it - Basket, infortuni per Petrucelli e Niang: a rischio la convocazione in Nazionale

Ilitaliano si fermerà per il prossimo weekend. Si lascia spazio all’Italper la finestra delle Nazionali di novembre, con due partite da giocare in quattro giorni contro l’Islanda. Coach Gianmarco Pozzecco ha già diramato le convocazioni, ma potrebbe dover fare a meno di due elementi in vista degli impegni del 22 e del 25 novembre.Rischia di alzare bandiera bianca John: l’ala dei Trapani Shark ha accusato un problema al polpaccio nel match vinto dai suoi contro la Pallacanestro Trieste, alzando bandiera bianca dopo soli diciotto minuti giocati. Coach Jasmin Repesa si è dimostrato pessimista, parlando di un possibile stop di almeno un mese durante la conferenza stampa post partita.Possibile che rimanga fuori anche Saliou: il ventenne nato a Dakar ma di formazione italiana ha avuto un problema alla caviglia, già ferita in passato.