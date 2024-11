Cesenatoday.it - Basket femminile, vittoria netta della Nuova Virtus Cesena sul campo di Fidenza

Leggi su Cesenatoday.it

Successo schiacciante 80-51 per la FSE Progettiche strappa i due punti asenza lasciare troppe speranze per la compagine borghigiana.Lasente molto questo incontro perché i due punti potrebbero dare alla squadrate il terzo posto in classifica (a pari punti.