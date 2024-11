Padovaoggi.it - Banca Annia, buona prova a Riccione ma non arrivano punti

Sconfitta esterna per laPadova Women, che cede 3-1 adopoi una partita equilibrata. La squadra di Vincenzo Rondinelli se la gioca, per oltre due ore, sempre alla pari con le padrone di casa, ma alla fine paga qualche errore di troppo soprattutto in attacco. Wabersich con 21.